Inter-Ludogorets, le misure di prevenzione dal Coronavirus

Inter-Ludogorets si giocherà in un clima particolare, a porte chiuse e con l’UEFA che ha diramato di recente un comunicato (vedi articolo). La società ha spiegato quali sono le misure effettuate per prevenire il contagio da Coronavirus in vista di domani.

INTER-LUDOGORETS, PREVENZIONE CORONAVIRUS – “Al fine di dare applicazione puntuale delle ordinanze in emanazione da parte del Ministero della Salute, della Regione Lombardia e di tutti gli enti coinvolti, così come al Decreto Legge emanato dal Governo Italiano, FC Internazionale Milano sta adottando tutte le misure cautelari e preventive necessarie a tutelare gli atleti e il personale che opererà nel corso della gara di UEFA Europa League tra Inter e Ludogorets.

Tutti i provvedimenti adottati, come la chiusura degli spazi di ospitalità e l’annullamento di tutte le attività che avrebbero richiesto l’assembramento di persone, hanno visto il club profondere il massimo impegno e sono rivolte al garantire lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza”.

Fonte: Inter.it