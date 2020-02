Inter-Ludogorets, avanti con Lukaku e Sanchez. CuriositÃ  Eriksen – Sky

Inter-Ludogorets, avanti con Lukaku e Sanchez. Curiosità Eriksen – Sky

Intervenuto dallo stadio San Siro di Milano, Matteo Barzaghi – inviato di Sky Sport – ha parlato di Inter-Ludogorets di stasera, preannunciando anche alcune scelte di Antonio Conte.

SCELTE DI FORMAZIONE – In uno stadio totalmente vuoto a causa dell’emergenza coronavirus, questa sera andrà in scena Inter-Ludogorets di Europa League. I nerazzurri partono da una grande posizione di vantaggio dopo lo 0-2 dell’andata, ma Antonio Conte non rinuncerà comunque ad alcuni dei titolarissimi, specialmente in attacco, come rivela Matteo Barzaghi di “Sky Sport”: «Quella di stasera è una situazione particolare, con una partita a porte chiuse. La UEFA ha ridotto il suo protocollo, non ci saranno per esempio i bambini in campo con i giocatori o i bambini che sventolano il telone a forma di pallone a centrocampo. L’atmosfera è strana e stasera sarà particolare sentire le voci dei giocatori rimbombare in un San Siro vuoto. Conte proverà comunque come i giocatori a fare il suo lavoro, la formazione vedrà l’assenza di Lautaro Martinez squalificato. Davanti ci saranno dunque Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, con il cileno che avrà una nuova occasione per dimostrare il suo valore. A centrocampo c’è curiosità di vedere Christian Eriksen, che raccoglie l’attenzione di tutti perché è in grado con le sue qualità tecniche di dare una svolta alla partita. Sarà bello quindi vedere la partita di stasera, come detto in una situazione surreale».