Inter-Ludogorets 2-1 al 45′: Biraghi e Lukaku in gol nel silenzio di San Siro

Termina il primo tempo di Inter-Ludogorets, sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Prima grande occasione al 6′ con Romelu Lukaku che parte in contropiede, ma il suo tiro con il destro viene neutralizzato da Iliev. Al 22′ tentativo da lontano di Alexis Sanchez, ma anche qui l’estremo difensore della squadra bulgara si fa trovare pronto. Al 26′ rientra in partita la squadra bulgara: errore di Cristiano Biraghi che sbaglia il fuorigioco, Cicinho mette il pallone in mezzo e Cauly, dopo aver avuto la meglio in uno scontro spalla a spalla con Diego Godin, mette in rete il pallone dello 0-1. Al 29′ intervento dubbio ai danni di Victor Moses nell’area di rigore avversaria, l’arbitro non fischia e dopo un check al VAR conferma la sua decisione, lasciando comunque diversi dubbi. Al 31′ i nerazzurri riequilibrano l’incontro: bella ripartenza, assist perfetto di Christian Eriksen per Biraghi il cui cross basso viene deviato da Terziev con il pallone che finisce alle spalle di un incolpevole Iliev. Degna di nota una gran bella conclusione di Nicolò Barella dalla lunga distanza che trova la pronta risposta di Iliev che devia in angolo. Al 49′, in pieno recupero, Lukaku trova la rete del 2-1 in maniera rocambolesca: colpo di testa in tuffo, Iliev devia ma il pallone finisce sulla testa del belga mentre cade a terra ed entra in porta. Termina così, dopo 4 minuti, il primo tempo di Inter-Ludogorets.

INTER 2 – 1 LUDOGORETS

MARCATORI: Cauly (L) al 26′, Biraghi (I) al 31′, Lukaku (I) al 49′

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia (C), 2 Godin; 11 Moses, 23 Barella, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 35 Stankovic; 37 Skriniar, 95 Bastoni; 8 Vecino, 77 Brozovic, 87 Candreva; 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

LUDOGORETS (4-2-3-1): 23 Iliev; 4 Cicinho, 21 Grigore, 5 Terziev, 3 Nedyalkov; 18 Dyakov (C), 25 Badji; 95 Cauly, 84 Marcelinho, 88 Wanderson; 28 Keseru.

A disposizione: 27 Stoyanov; 6 Tawhata, 22 Ikoko, 30 Moti; 8 Biton; 10 Swierczok, 13 Tchibota.

Allenatore: P. Vrba

Note: ; Ammoniti: ; Sostituzioni: ; Recupero: 4′