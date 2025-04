Inter, lotta scudetto con rabbia! Un precedente allo spareggio – TS

A cinque giornate dalla fine, lnter e Napoli si ritrovano in una lotta avvincente per lo scudetto. Tanti i parametri da tener d’occhio, con lo spareggio che potrebbe iniziare a prendersi come una seria opzione, sottolinea Tuttosport.

LOTTA – Come scrive Tuttosport, all’orizzonte potrebbe esserci uno spareggio-scudetto che manca in Serie A da oltre sessant’anni. Il precedente è nella Serie A a girone unico e si disputò il 7 giugno del 1964 tra il Bologna e l’Inter, con i rossoblu che si imposero 2-0 grazie ai gol di Romano Fogli e Harald Nielsen e che valsero il settimo e ultimo scudetto dei felsinei. Adesso, con la formula reintrodotta, lo spareggio scudetto torna di moda. Ed è coinvolta ancora l’Inter, e come nel ‘64, Milan e Juventus cambiarono allenatore in corsa. Dall’altra parte però c’è il Napoli, che con la vittoria sul Monza è tornata a pari punti. Inter e Napoli sono in testa a quota 71 e hanno cinque partite per mettere la testa davanti all’avversario sul traguardo.

Inter-Napoli, tanti i fattori da considerare! Il calendario può dire tanto

CALENDARIO – Da seguire con attenzione anche il calendario legato a Inter e Napoli, con la squadra di Antonio Conte che si ritrova due avversarie tranquille (Torino e Genoa) e tre in lotta salvezza (Lecce, Parma e Cagliari, con quest’ultimo magari già salvo alla 38ª giornata). Per l’Inter due avversarie in cerca di Europa (Roma e Lazio) e tre tranquille (Verona, Torino e Como). Attenzione però, l’Inter resta impegnata su tre fronti. A partire dalla semifinale di Coppa Italia di domani sera contro il Milan (più eventuale finale) e la semifinale di Champions League – scrive Tuttosport. Anche il Napoli sta faticando, come si è visto a Monza, per via di un organico meno competitivo ma, per l’appunto, ha dalla sua un solo fronte su cui impegnarsi.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio