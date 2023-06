Inter a Londra con Ausilio. Tutto per tutto con il Chelsea per Lukaku − TS

L’Inter è nuovamente a Londra, rappresentata ancora una volta da Piero Ausilio. I tentativi con il Chelsea non sono certamente terminati: come riferito da Tuttosport, si vuole dare il tutto per tutto per Romelu Lukaku.

NUOVO TENTATIVO − Piero Ausilio è di nuovo a Londra per conto dell’Inter. Incontrerà, infatti, il Chelsea con l’obiettivo di arrivare a un punto di incontro per Romelu Lukaku (vedi QUI). Simone Inzaghi lo vuole nel proprio reparto offensivo anche nella prossima stagione e per questo la società ragiona sul da farsi. Il Chelsea per il belga vuole la cessione e non il semplice prestito. Per questo motivo, secondo Tuttosport, è fondamentale cedere. Il club nerazzurro non vuole spendere 40 milioni di euro per il cartellino, ma anche se riuscisse a strappare una cifra più bassa non basterebbero le sole cessioni di Marcelo Brozovic e Robin Gosens, le cui trattative ancora non sono chiuse. Sotto la luce dei riflettori ci sarebbero perciò anche André Onana, Denzel Dumfries e qualche giovane.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini