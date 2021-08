Inter, l’obiettivo numero uno per l’attacco è Zapata: muro Atalanta – TS

Sul “Tuttosport” tiene banco il mercato dell’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante: l’obiettivo numero uno resta Duvan Zapata. C’è da vincere, però, la resistenza dell’Atalanta

OBIETTIVO – L’Inter è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto agli ordini di Simone Inzaghi. Fra i profili sondati il candidato principale resta Duvan Zapata. Gli agenti del colombiano, nelle scorse ore, sono arrivati in Italia e cercheranno, secondo il quotidiano, di spingere per un trasferimento dell’attaccante colombiano in nerazzurro. Resta da convincere, però, l’Atalanta che al momento mette un freno: la richiesta del club di Percassi si aggira ad una cifra superiore ai 40 milioni. Le alternative al colombiano restano Joaquin Correa della Lazio e Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach.

Fonte: Tuttosport