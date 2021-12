Inter-Liverpool, occhio al calendario: all’andata dopo la sfida con il Napoli

L’andata di Inter-Liverpool si giocherà il 16 febbraio (vedi date), cioè pochi giorni dopo la trasferta insidiosa con il Napoli.

ATTENZIONE AL CALENDARIO – Inter-Liverpool è stata fissata per il 16 febbraio, quindi 3 giorni dopo il match di campionato con il Napoli: evidentemente sarebbe stato più dolce arrivarci dopo la gara con il Sassuolo, programmate per la domenica successiva. Chiaramente non sarà semplice per Simone Inzaghi riuscire a preparare una partita così difficile contro gli inglesi, subito dopo una partita impegnativa contro una diretta avversaria per lo scudetto. Il ritorno, invece, sarà l’8 marzo ed è andata decisamente meglio, visto che è piazzato in mezzo agli incontri con Salernitana e Torino.