Inter-Lipsia Youth League 0-1 al 45′: nerazzurri sotto e cambio obbligato

Inter-Lipsia di Youth League si è conclusa sul risultato di 0-1 nel primo tempo nel match valido per la penultima giornata della competizione europea giovanile. Di seguito tutto quello che è successo nel primo tempo (clicca QUI per vedere la cronaca live della partita).

PRIMO TEMPO SOTTO – Al centro Konami, Inter e Lipsia danno vita ad un primo tempo abbastanza equilibrato in questa penultima giornata di Youth League. La squadra di Zanchetta parte forte, sfiorando la rete in tre occasioni, ma sia Thiago Romano che Spinacce e De Pieri si fanno stoppare davanti la porta protetta da Dickes. Al 25′, però, il Lipsia passa in vantaggio: la squadra tedesca entra dentro l’area di rigore, la palla arriva in appoggio a Bulland che deve solo appoggiare in rete. Non basta la respinta di Re Cecconi sulla linea di porta. Due minuti più tardi tegola per l’Inter, che perde per uno scontro di gioco Thiago Romano. Al suo posto entra Zouin. L’Inter Primavera di Zanchetta prova comunque a reagire, alzando il baricentro e mettendo sotto la squadra di Heidinger. Ma il gol del pareggio non riesce ad arrivare. Il primo tempo termina dopo tre minuti di recupero. Nella ripresa, servirà sicuramente di più.

Inter-Lipsia Youth League 0-1: PRIMO TEMPO

25′ Bulland