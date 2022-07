Inter-Lione, Inzaghi cambia rispetto al Lens: qualche certezza in più

Inter-Lione è l’amichevole in programma stasera alle ore 20.30 al “Manuzzi” di Cesena. Mentre nell’ultima sfida con il Lens, terminata 1-0 per i francesi, Inzaghi ha schierato in attacco la coppia formata da Dzeko e Correa stavolta dovrebbe toccare nuovamente ai due intoccabili

CERTEZZE – Inter-Lione è la penultima amichevole precampionato (l’ultima sarà sabato 6 agosto con il Villarreal). Il debutto ufficiale in campionato è sempre più vicino (sabato 13 agosto con il Lecce) ed è altamente probabile che Simone Inzaghi abbia sempre meno voglia di sperimentare per andare alla ricerca di certezze. Mentre con il Lens la coppia d’attacco è stata quella formata da Edin Dzeko e Joaquin Correa, del tutto inedita, con il Lione tocca nuovamente a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Proprio con il Lens il loro ingresso ha determinato un cambio di marcia e siccome le precedenti uscite non sono state brillanti, Inzaghi punta a mettere subito la partita sul binario giusto. È solo un’amichevole estiva ma il tecnico nerazzurro cerca risposte in vista del debutto a Lecce. Un altro importante ritorno è quello di Milan Skriniar, sempre più concentrato sul campo e lontano dai rumors di mercato (vedi articolo).