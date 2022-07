Inter-Lione, Gosens recupera e scalda i motori! Non il solo: le ultime – TS

Inter-Lione andrà in scena sabato alle 20:30. Secondo Tuttosport, Robin Gosens ha smaltito i problemi fisici ed è pronto a tornare in campo. Ma non è il solo

RIENTRO – Inter-Lione, in programma sabato alle 20:30, potrebbe avere fra i protagonisti Robin Gosens. Secondo Tuttosport, infatti il tedesco, nonostante nella giornata di ieri non abbia lavorato col gruppo, ha smaltito i problemi fisici e punta alla convocazione per il match contro i transalpini. Ma non dovrebbe essere l’unico a tornare a disposizione di Inzaghi: sia Skriniar che Gagliardini, nella giornata di ieri, sono tornati a lavorare con i compagni e sembra assai probabile una loro convocazione per il match di sabato.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna