L’Inter e la linea verde: stasera 007 a Trieste per un Under 21! – TS

L’Inter continua la sua politica dei giovani italiani. Sul taccuino, oltre a Daniel Maldini che ieri ha esordito con la Nazionale maggiore, pure un difensore dell’Under 21 di Nunziata. Stasera emissari interisti a Trieste.

NEL MIRINO – Largo ai giovani: è questo il diktat in casa Inter da quando, lo scorso 22 maggio, Oaktree ha riscosso il pegno da Steven Zhang prendendosi ufficialmente l’Inter. Il club nerazzurro continua, infatti, con la sua politica dei giovani italiani. Se in estate, Ausilio e soci hanno seguito insistentemente Giovanni Leoni, 17enne poi andato al Parma, e se tuttora mantengono le antenne dritte su Daniel Maldini e Giorgio Scalvini, non è da meno l’interesse per un difensore promettentissimo dell’Under 21 e dello Spezia in Serie B. Ossia, come riferisce Tuttosport, Nicolò Bertola. Il ragazzo, 21 anni, è un pilastro della formazione spezzina seconda in cadetteria alle spalle del Pisa di Pippo Inzaghi.

L’Inter ha nel mirino Bertola: tutti i dettagli e la presenza dello scout

SCOUT A TRIESTE – Stasera un osservato dell’Inter sarà a Trieste per assistere a Italia-Irlanda, sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di Under 21. Il ragazzo, alto 1.92, è seguito da tempo dall’Inter, che ormai ne conosce sia pregi che difetti. Inoltre, dal punto di vista gestionale ed economico ci sono due vantaggi. In primis, Bertola è seguito da Tullio Tinti, procuratore di Simone Inzaghi, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni, che ieri ha peraltro parlato dall’assemblea dell’asso-agenti. In secondo luogo, Bertola va in scadenza nel 2025 e se il ragazzo non dovesse arrivare ad un accordo per il rinnovo, l’Inter potrebbe anticipare tutti sborsando un paio di milioni per acquistarlo. In quel caso, Bertola resterebbe ancora allo Spezia in prestito oppure sarà girato ad un altro club. Il DS Melissano ha proposto al giovane e al suo rappresentante un rinnovo quadriennale con clausola rescissoria da 4.5 milioni di euro.

