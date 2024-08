Inter-Lecce, probabile formazione: 2 novità! Inzaghi ha già deciso

Simone Inzaghi sembra ormai deciso sulla formazione da schierare questa sera a San Siro. Due i cambi rispetto a Genova. Inter-Lecce probabile formazione.

CAMBI – Manca sempre meno a Inter-Lecce. I nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo aver pareggiato contro il Genoa all’esordio e lo faranno a San Siro. Dopo tre mesi e 97 giorni, i campioni d’Italia ritrovano la propria tana con la seconda stella sul petto. Simone Inzaghi e la squadra ieri hanno lavorato proprio a San Siro, ma senza Lautaro Martinez. Il capitano non andrà neanche in panchina. Si spera di recuperarlo a pieno regime contro l’Atalanta, nel match valido per la terza giornata di Serie A. A proposito della partita di questa sera, Inzaghi è pronto a varare due cambi: uno obbligato.

Inter-Lecce, probabile formazione: un cambio è obbligato

ULTIME – Saranno appunto due i cambi di Simone Inzaghi per Inter-Lecce. Uno in difesa, con Benjamin Pavard pronto a rilevare Yann Aurel Bisseck. Per il francese si tratta dell’esordio assoluto in questo campionato, dopo aver totalizzato zero minuti a Marassi. In avanti, invece, Taremi si prepara a debuttare a San Siro e dal primo minuto. Sarà l’iraniano a sostituire il Toro, out per un problema agli adduttori. L’iraniano affiancherà Marcus Thuram costruendo un’inedita coppia offensiva. Inter-Lecce probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.