Inter-Lecce, Inzaghi con l’attacco ‘inedito’! Barella dal 1′ – Sky

Manca sempre meno ad Inter-Lecce, sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Le ultime sulla probabile formazione di Inzaghi da Sky Sport

CERTEZZE – Inter-Lecce andrà in scena questa sera alle 18. Inzaghi, per il match di San Siro, visto l’infortunio di Lautaro Martinez, e la non perfetta condizione di Sanchez, schiererà un attacco mai visto dal 1′ in casa nerazzurra: Thuram-Arnautovic. In difesa, secondo quanto riferito da Sky Sport, ancora fiducia a Bisseck che dovrebbe essere preferito a Pavard. In mezzo si rivede Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto. A sinistra, senza Dimarco, pronto Carlos Augusto. Di seguito la probabile formazione