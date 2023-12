Inter-Lecce, Bisseck il migliore! Barella in forma: le pagelle – TS

L’Inter ha battuto per 2-0 il Lecce consolidando la vetta della classifica grazie alle reti di Bisseck e Barella. Il difensore tedesco, al primo gol in Serie A, è il migliore in campo secondo le pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport

PAGELLE – L’Inter ha battuto il Lecce per 2-0. Una vittoria che permette alla squadra di Inzaghi di mantenere la vetta della classifica a +4 sulla Juventus seconda. A decidere le reti di Bisseck e Barella: il difensore tedesco, al primo gol in Serie A, è il migliore in campo nelle pagelle di Tuttosport: per il classe 2000 voto 7,5 grazie al gol, una traversa ed una prova difensiva maiuscola. Voto 7 per Barella, definito in forma straripante dal quotidiano. Voto 7 anche per Acerbi: il difensore sfiora il gol, e fa buona guardia con un paio di interventi decisivi. Per Arnautovic, chiamato a sostituire Lautaro Martinez, prova positiva; sbaglia due gol, sembra sconsolato, ma nel finale piazza un assist pazzesco per la rete del definitivo 2-0, voto 6.5.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati