Inter-Lecce, attese novità da Inzaghi: si pensa a tre cambi! – CdS

Verso Inter-Lecce, sfida valevole per la seconda giornata di campionato. Simone Inzaghi pensa a tre cambi, rispetto alla partita contro il Genoa.

ULTIME – Dopo il pari contro il Genoa, tra due giorni l’Inter sfiderà il Lecce. Per la partita di San Siro, esordio dei nerazzurri in casa, Simone Inzaghi pensa a tre cambi rispetto al pareggio beffardo di Marassi. Si tratta di sostituzioni dovute alle condizioni fisiche di determinati interpreti. Un paio di cambi dovrebbero essere a destra tra braccetto e laterale. Infatti, scalpitano Benjamin Pavard e Denzel Dumfries. Il francese e l’olandese, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbero prendere il posto di Yann Aurel Bisseck e di Matteo Darmian. L’altro cambio può interessare l’attacco, con Mehdi Taremi al posto di Lautaro Martinez.

Verso Inter-Lecce, Inzaghi darà minuti anche a Zielinski

MINUTI – Piotr Zielinski sarà arruolabile per Inter-Lecce, ma, a meno di sorprese, non scenderà in campo da titolare. Il polacco, in gruppo ormai da martedì, metterà qualche minuto nelle gambe. Avrà qualche scorcio di partita in modo da presentarsi al meglio e pronto per scendere dal primo minuto contro l’Atalanta a fine mese. Per il resto, Simone Inzaghi si affiderà in attacco a Marcus Thuram. Il francese ha segnato una doppietta all’esordio contro il Genoa.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.