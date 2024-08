Inter-Lecce, due ballottaggi per Inzaghi! Probabile formazione – CdS

Inter-Lecce è la seconda sfida dei nerazzurri in Serie A. Domani alle 20.45 il fischio d’inizio. Simone Inzaghi cambierà qualcosa: ha due ballottaggi da sciogliere. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

DUBBI – Meno uno a Inter-Lecce, partita valida per la seconda giornata di Serie A. Entrambe le squadre puntano al riscatto, dopo il pareggio a Genova (lato nerazzurro) e la brutta sconfitta in casa al Via del Mare contro l’Atalanta (i salentini). I campioni d’Italia, a distanza di tre mesi, ritrovano San Siro. Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio da sciogliere in merito all’undici che scenderà in campo domani sera alle 20.45. Dubbi che potrebbero essere risolti dopo la rifinitura di oggi, che si terrà per l’occasione proprio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Inter-Lecce, la probabile formazione: due dubbi!

PROBABILE – Verso Inter-Lecce. Inzaghi farà qualche cambio dopo il pareggio col Genoa. Denzel Dumfries, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe giocare da titolare al posto di Matteo Darmian. Mentre sempre a destra, è viva la bagarre tra Benjamin Pavard e Yann Aurel Bisseck. Il tedesco sarebbe leggermente favorito sul difensore francese, nonostante il disastro di Marassi dove ha causato, suo malgrado, il rigore che poi ha portato al pareggio di Messias. L’altro ballottaggio riguarda l’attacco con il duello Mehdi Taremi-Lautaro Martinez. Il Toro dovrebbe spuntarla. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.