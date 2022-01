Inter-Lazio, Vidal in campo al posto di Calhanoglu: occhio al suo score!

In Inter-Lazio sarà in campo dal 1′ Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha nei biancocelesti le sue vittime preferite in Serie A. Buon auspicio in vista di domani sera

LA CARTA − Domani sera è in programma Inter-Lazio, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A. Inzaghi per sopperire all’assenza di Calhanoglu (squalifica non scontata a Bologna), si affiderà all’esperienza di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è in vantaggio su Roberto Gagliardini (vedi probabile Inter) per scendere dal primo minuto al Meazza. I nerazzurri hanno bisogno della sua fisicità e del suo temperamento contro un centrocampo laziale tecnico ma anche di sostanza. La carta Vidal, rispetto alla scorsa opaca stagione, sta portando i suoi frutti all’orto di Simone Inzaghi. Sono infatti 17 le partite disputate dall’ex Barcellona tra Serie A e Champions League con due gol e tre assist messi a referto. Contro la Lazio, occhio al suo ottimo score!

VITTIMA PREFERITA − In vista di Inter-Lazio, i nerazzurri oltre all’esperienza di Vidal potranno contare anche su uno score niente male. I biancocelesti, infatti, sono insieme alla Roma la vittima preferita in Italia del centrocampista cileno. In otto partite di Serie A disputate contro la Lazio con la maglia della Juventus, Vidal ha segnato quattro reti. A secco nelle ultime due giocate l’anno scorso con l’Inter di Antonio Conte. La speranza è che domani al Meazza, la squadra di Sarri diventi la principale vittima del nerazzurro.