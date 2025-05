Inter-Lazio, tre recuperati! Due dubbi per Inzaghi – CdS 

A poco più di un giorno dalla sfida contro la Lazio in Serie A, Simone Inzaghi e l’Inter, – scrive il Corriere dello Sport – ritrovano tre pedine fondamentale per l’inseguimento finale al Napoli. Due invece i dubbi tra difesa e attacco.

RIENTRI – Tre pedine fondamentali pronte a tornare a disposizione di Inzaghi: Mkhitaryan, Pavard e Frattesi dovrebbero andare in panchina domani contro la Lazio, con buone probabilità di scendere in campo a partita in corso. Dopo l’allenamento misto tra lavoro individuale e di gruppo ad Appiano, oggi si attende il pieno reintegro in squadra durante la rifinitura. Non sarà della partita Lautaro Martinez, ancora alle prese con un programma di recupero personalizzato. L’obiettivo è evitare rischi in vista della finale di Champions, con la possibilità concreta di vederlo in campo solo nell’ultima giornata contro il Como.

Inter-Lazio, Inzaghi pensa a due cambi da fare

DUBBI – Inzaghi, in vista di Inter-Lazio, sta valutando con attenzione ogni scelta. Restano due ballottaggi aperti: Bastoni e Carlos Augusto si contendono un posto in difesa a sinistra, mentre in attacco è sfida tra Taremi e Arnautovic per affiancare Thuram. L’iraniano parte leggermente avanti, ma l’austriaco spera in una chance, forte del suo rendimento casalingo e del bel gol alla Lazio in Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia