Inter-Lazio, probabile formazione: Inzaghi stupisce con una mossa a sorpresa!

Arriva una novità dell’ultima ora che riguarda la probabile formazione di Inter-Lazio. Simone Inzaghi sembra orientato verso una scelta che stupisce.

DALL’ALLENAMENTO – L’allenamento nerazzurro, alla vigilia di Inter-Lazio, è appena terminato e ora resta solo la rifinitura in programma domani per rendere Simone Inzaghi sicuro delle sue scelte. La probabile formazione nerazzurra, però, è quasi del tutto definita e al suo interno si aggiunge una novità dell’ultima ora. I riflettori ad Appiano Gentile questo pomeriggio erano tutti puntati sui quattro calciatori alle prese con i recuperi dagli infortuni e proprio ad uno di questi è legata la notizia sull’undici titolare di Inzaghi.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Lazio

LA SCELTA – Come raccontato da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, infatti, Simone Inzaghi potrà nuovamente tornare a contare anche su Benjamin Pavard ed Henrikh Mkhitaryan domani sera. Con quest’ultimo che, addirittura, si aggiunge alla probabile formazione di Inter-Lazio. Nonostante il lungo stop per infortunio e un solo allenamento completo col resto della squadra, infatti, l’armeno sembra di gran lunga favorito rispetto al suo vice Piotr Zielinski. Una scelta, questa, che non può che lasciare un po’ di stupore, considerando che Inzaghi solitamente preferisce un reintegro in campo graduale dei calciatori reduci da infortuni. Di seguito il punto sul resto della probabile formazione nerazzurra.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.