Inter-Lazio, previsti esami per Correa! Un altro resta da valutare

Archiviata Inter-Genoa, ora si pensa a Inter-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. Previsti esami per Joaquin Correa, mentre un altro sarà da valutare.

AGGIORNAMENTI – L’Inter ha raccolto tre punti molto importanti ieri sera contro il Genoa, ma già da oggi si pensa alla prossima uscita stagionale che sarà contro la Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia. I nerazzurri vanno a caccia del pass per la semifinale contro il Milan, in quello che diventerebbe il quarto derby di Milano stagionale dopo i due di campionato e quello in finale di Supercoppa italiana. Arrivano aggiornamenti dopo Inter-Genoa per Joaquin Correa, che ha lasciato il campo al termine del primo tempo. Il Tucu, infatti, farà gli esami strumentali nelle prossime ore per capire l’entità del problema (questa la prima diagnosi). Ma per la partita di martedì, arriva anche un altro aggiornamento.

Inter-Lazio all’orizzonte: non solo Correa ma rischia pure un altro

PURE UN ALTRO RISCHIA – Infatti, non solo Correa salterà Inter-Lazio, ma rischia di non poter giocare il quarto di finale neanche Davide Frattesi. Ieri, come confermato anche dallo stesso Simone Inzaghi in conferenza stampa, il centrocampista di Fidene ha sentito un problemino tra l’ultimo allenamento e il riscaldamento prepartita. Rimane di conseguenza da valutare per la partita in programma giorno 25.