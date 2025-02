Inter-Lazio: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Lazio (ore 21.00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Inter-Lazio

Stadio “San Siro”, Milano, martedì 25 febbraio ore 21.00.

I precedenti di Inter-Lazio

Dalla prima sfida giocata il 10 giugno 1959 a quella di domani, 25 febbraio 2025: sono 17 i precedenti in Coppa Italia tra Inter e Lazio. Il bilancio vede sei vittorie dei nerazzurri, cinque dei biancocelesti e sei pareggi. Nella coppa nazionale le due squadre si sono affrontate maggiormente proprio nei quarti di finale: sono nove le sfide giocate in questo turno con quattro vittorie a testa e un pareggio. L’Inter è rimasta imbattuta in ognuna delle ultime cinque sfide contro la Lazio contando tutte le competizioni, realizzando 15 gol e subendone solo due.

Come seguire Inter-Lazio IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Lazio, dove vederla in diretta TV

Su Mediaset e precisamente su Canale 5.

Inter-Lazio, dove vederla in LIVE streaming

Su Mediaset Infinity attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Inter-Lazio su Mediaset: i telecronisti

La telecronaca della partita di Coppa Italia sarà affidata alla coppia Massimo Callegari-Massimo Paganin.

Gli indisponibili della partita

Inter: Sommer, Di Gennaro, Zalewski, Thuram, Carlos Augusto.

Lazio: Patric, Dele-Bashiru, Castellanos, Hysaj, Basic

L’arbitro della partita

Arbitro: Michael Fabbri

Assistenti arbitrali: Davide Imperiale – Pasquale Capaldo

Quarto ufficiale: Ivano Pezzuto

Arbitro VAR: Daniele Chiffi

Assistente VAR: Gianluca Aureliano

SITUAZIONE DISCIPLINARE

Squalificati

Inter: nessuno

Lazio: nessuno

Diffidati

Inter: Asllani

Lazio: Zaccagni, Hysaj

Conferenze stampa della vigilia

Inter: Simone Inzaghi non ha parlato alla vigilia della partita.

Lazio: «Andiamo a San Siro per passare il turno, sono competizioni dove non è importante la presenza ma cercare di andare in fondo. Lo 0-6 all’Olimpico? Non tanto un segno di rivalsa, ci ha fatto vedere due facce: anche quello è percorso, ci tornerà utile. Li sfidiamo con grande rispetto per loro, vogliamo fare una prestazione importante. Le critiche dopo Venezia le accetto, anche se penso che la squadra ha dimostrato grande maturità. Andare su questi campi non è facile». Baroni ha parlato così a Sport Mediaset (clicca qui per il resto della sua intervista).