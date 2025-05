Inter-Lazio, oggi al via i lavori. Quattro in infermeria: la situazione

Oggi si riprendono i lavori ad Appiano Gentile per preparare Inter-Lazio. Quattro giocatori in infermeria. Da capire chi recupera.

LA RIPRESA – Oggi l’Inter riprende i lavori ad Appiano Gentile. Dopo due giorni di riposo post Torino, la squadra di Simone Inzaghi si ripresenterà al centro sportivo nerazzurro per iniziare a preparare la partita contro la Lazio. Un match di assoluta importanza, visto il distacco nuovamente ridotto in classifica con il Napoli. Ora la testa dista solamente un punto e il prossimo weekend potrebbe risultare decisivo. Nerazzurri impegnati a San Siro contro la formazione di Marco Baroni, ancora in corsa per il quarto posto, e i partenopei ospiti a Parma. I ducali, allenati da Cristian Chivu, sono a caccia di punti per ipotecare una salvezza non ancora raggiunta. Insomma, ci sarà divertirsi. Oggi ad Appiano, gli occhi saranno puntati su quattro giocatori: Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Benjamin Pavard. Ovvero sui 4 giocatori non convocati domenica a Torino.

Inter-Lazio si avvicina: Lautaro Martinez verso il forfait. La situazione degli altri tre

INFERMERIA – Ma chi recupera per Inter-Lazio? L’allenamento di oggi e i successivi quattro, ovviamente, saranno indicativi. La sensazione è che ci sarà maggior cautela per quanto riguarda le condizioni di Lautaro Martinez. Il capitano deve smaltire ancora del tutto l’elongazione muscolare, che lo ha fatto giocare sicuramente non al top della forma martedì scorso l’epica semifinale contro il Barcellona. L’obiettivo è di riaverlo al 100% per la finale di Champions League. Per quanto riguarda gli altri tre, potrebbero già risultare convocabili quantomeno per la panchina. Mkhitaryan e Frattesi hanno saltato Torino per affaticamento muscolare, mentre Pavard è ancora alle prese con il problema alla caviglia, rimediato con la Roma lo scorso 27 aprile. Se il dolore è passato, allora avrà le sue chance.