Inter e Lazio saranno protagonista del mercato estivo, dovendo ripartire con un nuovo allenatore in panchina. Ma difficilmente saranno protagonista dello stesso mercato, quello fatto di acquisti e cessioni o scambi. Vedremo un nerazzurro a Roma o un biancoceleste a Milano? Al momento i margini sono nulli, con buona pace di Inzaghi

FANTAMERCATO – Tizio prende Caio. Caio chiede Sempronio. Sempronio segue Caio da Tizio. Il fantamercato è già iniziato. Proviamo a dare dei nomi reali a Tizio, Caio e Sempronio. Il primo può essere Beppe Marotta, a rappresentanza di tutto ciò che è l’Inter. Il secondo è – ovviamente – Simone Inzaghi, il nuovo allenatore nerazzurro. Il terzo, banalmente, è un qualsiasi calciatore della Lazio che potrebbe lasciare Roma per Milano. Proprio come l’ormai ex tecnico biancoceleste. Capite le regole del gioco, possiamo sbizzarrirci con qualsiasi nome. C’è, però, un ostacolo da tenere in considerazione: dopo il “dietrofont” di Inzaghi, la Lazio non vuole fare affari con l’Inter. E difficilmente il Presidente Claudio Lotito si piegherà. Il colpo nerazzurro in panchina resta un duro colpo per l’ambiente biancoceleste. L’Inter cercherà occasioni di mercato altrove. E proverà a farlo seguendo le indicazioni di Inzaghi. Che sicuramente ha lasciato alcuni pupilli a Roma, ma oggi non ci sono trattative tra Inter e Lazio. E difficilmente ce ne saranno domani. Quello è il fantamercato, un’altra cosa. Per tutto il resto, servono idee reali e buoni rapporti. Ah, e soldi.