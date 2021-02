Inter-Lazio, le tre cose da prendere: bicchiere pieno per i nerazzurri

Lukaku-Lautaro Martinez Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Tra le tante cose che ci lascia Inter-Lazio di ieri, tre sono quelle sicuramente più importanti. Un bicchiere totalmente pieno quello dei nerazzurri, autori di una prestazione praticamente perfetta.

DIFFIDATI – La prima cosa positiva da prendere da questo Inter-Lazio è sicuramente la situazione dei diffidati. La grande paura, infatti, era quella di dover giocare il derby contro il Milan senza uno (o più) elementi fondamentali della squadra come Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Proprio quest’ultimo ha fatto sudare freddo i tifosi ieri sera, nell’intervento che ha portato alla punizione del gol dei biancocelesti. “Fortunatamente”, l’intervento (con conseguente cartellino giallo) falloso è stato quello di Achraf Hakimi, “salvando” così il centrocampista croato. Avere tutti e tre a disposizione in vista di una sfida così importante come quella della prossima settimana è sicuramente un punto più che positivo.

PRIMO POSTO – La seconda cosa positiva da prendere da questo Inter-Lazio è decisamente il primo posto. Per la prima volta in questo campionato, i nerazzurri riescono a raggiungere finalmente la vetta della classifica, un’occasione già avuta e sprecata in occasione dell’ultima giornata del girone d’andata, quando arrivò un pareggi in casa dell’Udinese. Un ulteriore step di crescita anche mentale per gli uomini di Antonio Conte, che hanno avuto finalmente la forza di sfruttare le sconfitte di Juventus (a Napoli) e Milan (a La Spezia) per allungare a +8 sui bianconeri e superare i rossoneri. Giocare il derby davanti al Milan ha sicuramente tutto un altro sapore e costringerà proprio i rossoneri a dover vincere a tutti i costi, aumentando la pressione su di loro. Sebbene vada sottolineato che il campionato è ancora lungo.

COPPIA D’ATTACCO – La terza cosa positiva da prendere da questo Inter-Lazio è la coppia d’attacco. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono stati sotto l’occhio dei critici in queste ultime giornate, a causa delle occasioni sprecate (discorso più valido per l’argentino) e la diminuzione del loro apporto in numero di gol. Entrambi, specialmente il belga, hanno risposto con una prestazione di altissimo livello, tanto anche da entrare nei nostri “top” di giornata. Due gol e un assist – al termine di un’azione pazzesca in accelerazione – per Lukaku, un gol e un rigore procurato per Lautaro Martinez. L’Inter ha ritrovato la sua coppia di attaccanti, sempre ammesso che se ne fosse andata.