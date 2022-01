Inter-Lazio, Lautaro Martinez-Sanchez dal 1′. Ballottaggio in mezzo – SM

Inter-Lazio è in programma questa sera alle 20:45. In vista della sfida di San Siro.. Le ultime da SportMediaset

LE SCELTE – Inter-Lazio è in programma questa sera alle 20:45. In vista del big match, in programma questa sera, Inzaghi dovrà rinunciare a Calhanoglu, squalificato, in mezzo al campo. Al posto del turco agirà uno fra Gagliardini e Vidal, con il primo favorito, al fianco di Brozovic e Barella. Sugli esterni confermatissimi Dumfries e Perisic. In difesa, davanti ad Handanovic, ci saranno de Vrij, Skriniar e Bastoni. In attacco, rientrano Dzeko e Correa che, però, si accomodano in panchina: in campo, dal 1′, la coppia Lautaro Martinez-Sanchez.