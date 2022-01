Inter-Lazio, Inzaghi torna a sorridere con Dzeko e Correa – CdS

Sono stati giorni di apprensione quelli post vacanze natalizie per Simone Inzaghi, con la notizia della positività di Edin Dzeko e le condizioni non perfette di Sanchez e Correa. Come riportato dal Corriere dello Sport, proprio l’argentino negli ultimi giorni si sta allenando con tanta intensità per provare a insidiare il cileno e conquistare una maglia da titolare contro la sua ex squadra.

SORRISI – Ieri ad Appiano Gentile si è rivisto dunque Edin Dzeko, convocabile per la sfida contro la Lazio, ma è durante l’allenamento che il tecnico Simone Inzaghi ha ritrovato anche Joaquin Correa in un ottimo stato di forma. Oggi un nuovo tampone, e se darà esito negativo, Edin si aggregherà oggi ai compagni. Intanto ha svolto un lavoro differenziato e ha iniziato l’iter di esami necessari per riavere l’idoneità post virus. C’è ottimismo sulla presenza domani in panchina, ma l’importante è averlo al meglio per la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Altre notizie positive, come dicevamo arrivano anche da Joaquin Correa. L’argentino in vista della sfida contro la Lazio si candida seriamente per una maglia da titolare in coppia con Lautaro Martinez, e non perché Sanchez stia male, ma semplicemente perché negli ultimi giorni Correa si è allenato con un’intensità e una ferocia notevoli. Vuole prendersi una rivincita dopo la partita di andata. Da capire se l’allenamento di oggi pomeriggio e la rifinitura di domani mattina faranno cambiare idea a Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti