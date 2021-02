Inter-Lazio: quotazioni di Eriksen in crescita? Perisic in...

Inter-Lazio: quotazioni di Eriksen in crescita? Perisic in pole a sinistra -Sky

Condividi questo articolo

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Le ultime di formazione, sponda nerazzurra, in vista di Inter-Lazio di domani sera. Antonio Conte potrebbe sorprendere tutti e confermare Eriksen dal primo minuto. Occasione anche per Perisic a sinistra

SORPRESA – Novità di questi minuti per la probabile formazione di Antonio Conte, alla vigilia di Inter-Lazio. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport” e inviato ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro sarebbe intenzionato a confermare dal primo minuto, dopo lo 0-0 dell’Allianz Stadium, Christian Eriksen. Il danese andrebbe a sostituire Arturo Vidal, superando la concorrenza di Roberto Gagliardini. L’eventuale indiscrezione, riportata dall’emittente televisiva, sorprende parecchio, dato l’assetto del centrocampo della Lazio e l’ultima, non esaltante, prestazione del danese in casa della Juventus. Il ballottaggio resterà aperto fino a domani sera anche per la fascia sinistra. Sempre secondo “Sky Sport”, infatti, Ivan Perisic è in corsia di sorpasso su Ashley Young, per una maglia da titolare sull’esterno.