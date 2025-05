Inter-Lazio e il resto della 37ª giornata di Serie A: prende quota forte ipotesi su date e orari!

Il calendario della trentasettesima giornata di Serie A potrebbe rivelarsi particolarmente ingarbugliato. La Lega sembra orientata verso una scelta, che concerne anche Inter-Lazio. Ecco l’ipotesi sulle date e gli orari del prossimo turno – il penultimo – di campionato.

INTRICO – La Serie A non è mai stata così intricata come in questo momento della stagione. A due giornate dalla fine del campionato, tutto è ancora aperto sul triplo fronte: scudetto, corsa per l’Europa e salvezza. La trentasettesima giornata, che per i nerazzurri di Simone Inzaghi prevede l’appuntamento con Inter-Lazio, si preannuncia scoppiettante ma, soprattutto, particolarmente ingarbugliata. La Lega Serie A, infatti, sembra che a breve possa ufficializzare un’inusuale decisione legata alle date agli orari del prossimo turno di campionato.

Inter-Lazio, quando si gioca? L’ipotesi sulle date e gli orari della 37ª giornata di Serie A

ANOMALIA – L’ipotesi sulla trentasettesima giornata di Serie A, che prende sempre più piede, interessa anche Inter-Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, infatti dovrebbe scendere in campo domenica 18 maggio alle ore 20.45. Dove risiede l’anomalia? Nel fatto che nello stesso giorno e allo stesso orario dovrebbero disputarsi anche le altre 10 gare del turno. La scelta è legata proprio al fatto che ancora nulla è deciso in campionato ed ogni partita è intrecciata con l’altra sul fronte scudetto, zona Champions League, qualificazione in Europa e lotta salvezza.

ECCEZIONE– Affinché alcun risultato comprometta il verdetto finale della classifica, quindi, la Lega Serie A starebbe pensando di far disputare in contemporanea tutte le sfide della trentasettesima giornata. L’unica eccezione potrebbe essere Genoa-Atalanta, che potrebbe essere anticipata alle ore 20.45 di sabato 17 maggio. Questo si verificherebbe solo in caso di vittoria da parte degli uomini di Gianpiero Gasperini nella sfida di questa sera contro la Roma, che garantirebbe loro la matematica qualificazione alla prossima Champions League.