Inter, allenamento sotto la pioggia! Tre cambi col Cagliari? 2 obbligati − Sky

L’Inter ha iniziato il primo allenamento della settimana e lo fa sotto la pioggia di Appiano Gentile. Domenica arriva il Cagliari a San Siro, Inzaghi prepara dei tre cambi.

SENSAZIONI − Si va verso Inter-Cagliari, match valido per la trentaduesima giornata di campionato. I nerazzurri si stanno allenando sotto la pioggia di Appiano Gentile. Simone Inzaghi dovrà fare a meno, in vista della partita di San Siro, di due pedine importanti come Lautaro Martinez e Pavard. Entrambi saranno squalificati. Al loro posto, si scaldano Arnautovic e Bisseck. Il primo è in ballottaggio con Sanchez, che nelle scorse ha parlato anche della sua prima esperienza in nerazzurro con Antonio Conte in panchina. Come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport, un possibile cambio potrebbe esserci anche a destra con Darmian per Dumfries. Per il resto, sarà l’Inter migliore.