Inter, a lavoro verso Roma: le novità dall’allenamento di Inzaghi! – Sky

L’Inter conclude l’allenamento odierno, dal quale arriva qualche informazione in più anche sulla trasferta di Roma. Di seguito quelle che potrebbero essere le intenzioni di Inzaghi.

LAVORO E SCELTE – Per l’Inter c’è un nuovo e importante impegno all’orizzonte: la trasferta a Roma in programma sabato prossimo. L’allenamento odierno del gruppo di Simone Inzaghi si è da poco concluso e Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, informa su qualche novità. Il giornalista di Sky Sport 24 spiega che nella sessione di lavoro di questa mattina l’Inter ha svolto un primo lavoro tattico per iniziare a preparare il match contro la Roma. Qualche dettaglio in più su quelle che potrebbero essere le scelte di Simone Inzaghi si avrà nei prossimi giorni. Ma è già possibile intuire quali saranno le intenzioni dell’allenatore piacentino. Potrebbe essere previsto un cambio di formazione, al massimo due. Per il resto gli uomini nerazzurri di Roma-Inter saranno i soliti ai quali Inzaghi si affida per rendere al meglio in campionato.