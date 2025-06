Inter a lavoro per il Mondiale per Club: anche a Los Angeles accerchiata dai tifosi!

La nuova era dell’Inter di Chivu inizia a Los Angeles. I nerazzurri procedono con gli allenamenti in vista del Mondiale per Club, supportati anche in America dai propri tifosi.

DI NUOVO AL LAVORO – Dalla classica cornice di Appiano Gentile gli allenamenti dell’Inter si spostano ai campi dell’UCLA, l’Università della California, a Los Angeles. I nerazzurri, approdati negli USA un paio di giorni fa, hanno iniziato i lavori sotto la nuova guida di Cristian Chivu in vista del Mondiale per Club che avrà inizio la prossima settimana. Nonostante il cambio di scenografia, il sostegno del popolo interista è sempre tanto. Anche in America, precisamente nei pressi di Beverly Hills e Belair, infatti, si fa sentire il calore dei supporter nerazzurri.

Il calore dei tifosi dell’Inter arriva fino a Los Angeles: ecco come procede la preparazione per il Mondiale per Club

MANIFESTAZIONI D’AFFETTO – A raccontare l’atmosfera negli Stati Uniti è SportMediaset, le cui telecamere hanno pizzicato alcuni istanti della giornata nerazzurra sui prati dell’Università UCLA. Tanti gli studenti, tifosi ed appassionati di calcio, italiani e non, presenti per supportare la squadra interista. C’è chi chiede un selfie, chi vuole un autografo e chi, invece, cerca di assicurarsi che il proprio beniamino non lasci l’Inter nel corso del mercato estivo. È il caso di un tifoso nerazzurro che ha domandato ad Hakan Calhanoglu, dopo le voci di alcune offerte recapitate: “Resti vero?”. Il regista nerazzurro, dopo aver firmato e posato con i fan presenti, ha raggiunto il campo d’allenamento senza rispondere.