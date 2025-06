Inter, lavoro intenso negli Stati Uniti! Tanti gli assenti

Dopo l’allenamento di ieri svolto in terra statunitense, l’Inter continua la preparazione sotto la guida di Cristian Chivu, in vista del debutto al Mondiale per Club. La squadra, reduce da una stagione logorante fisicamente, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli tattici e fisici per arrivare pronta all’appuntamento contro il Monterrey.

ASSENZE – Nonostante il clima di grande entusiasmo e la voglia di mettersi subito alla prova, alcuni giocatori stanno proseguendo il lavoro differenziato per recuperare al meglio e tornare a disposizione quanto prima. Sono infatti ancora ai margini del gruppo Bisseck, Calhanoglu, Zielinski, Pio Esposito e Davide Frattesi, quest’ultimo reduce da un affaticamento muscolare accusato dopo la presenza con la Nazionale italiana. Lo staff medico e tecnico sta monitorando con attenzione le condizioni degli assenti.

Inter, allenamenti mirati! Domani l’esordio a Los Angeles

ALLENAMENTO – La cautela è fondamentale per evitare rischi e garantire la miglior condizione possibile ai giocatori per la competizione internazionale e poi per il ritiro di luglio/agosto. Nel frattempo, il resto della rosa continua ad allenarsi con intensità, lavorando sugli automatismi e sull’organizzazione tattica voluta da Chivu. L’obiettivo è arrivare all’esordio del Mondiale per Club con una squadra solida e pronta a competere ad alti livelli, in una competizione di grande prestigio e importanza per il club.