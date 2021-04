Inter, lavoro individuale per Barella, Bastoni e Sensi: massima precauzione

In casa Inter ci sono tre osservati speciali in vista del Bologna, vale a dire Barella, Bastoni e Sensi. I tre nerazzurri – secondo quanto rivelato da Franco Vanni – dopo la negatività al tampone rapido (vedi articolo), hanno svolto allenamento individuale e dovranno rispettare un protocollo di massima precauzione

PRECAUZIONE – L’Inter è in apprensione per Nicolò Barella, Stefano Sensi e Alessandro Bastoni dopo il focolaio Covid scoppiato nello staff dell’Italia (vedi articolo). I tre nerazzurri sono risultati negativi ai tamponi rapidi mentre domani si avrà l’esito dei tamponi molecolari. Oggi hanno svolto un allenamento individuale e dovranno rispettare un protocollo di massima precauzione: cambio e pasti in stanza e nessun momento di contatto col resto del gruppo in spazi chiusi.