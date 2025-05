L’Inter torna a lavoro, prime indicazioni verso Torino: Inzaghi con un obiettivo!

L’Inter ritorna a lavoro dopo la conquista della finale di Champions League. Arrivano già le prime indicazioni in vista della gara di campionato contro il Torino ma non solo: Simone Inzaghi ragiona a lungo termine.

PRIMO ALLENAMENTO – L’eroica e storica impresa compiuta martedì sera a San Siro contro il Barcellona ha permesso all’Inter di prendersi, dopo tanto tempo, un giorno di riposo. La pausa concessa da Simone Inzaghi, però, è già terminata, perché quest’oggi i nerazzurri sono tornati sui campi di Appiano Gentile per allenarsi. La prima seduta di lavoro dopo la conquista della finale di Champions League ha come vista la prossima partita di campionato, in trasferta in casa del Torino. Dalla sessione di questa mattina arrivano le prime indicazioni sulla sfida di domenica pomeriggio, ma non solo.

Inter, cosa aspettarsi a Torino e non solo: le intenzioni di Inzaghi dopo il primo allenamento

INDICAZIONI – Come riporta Matteo Barzaghi, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, la sessione d’allenamento odierna è stata quella del classico scarico nel giorno di ripresa. Quindi, lavoro personalizzato per chi è sceso in campo col Barcellona, mentre normale seduta per chi è rimasto in panchina o è subentrato solo nella seconda parte. A Torino bisogna aspettarsi tante rotazioni, considerando le tantissime energie spese in Champions League e la condizione già precaria prima di martedì di alcuni nerazzurri. Lautaro Martinez, ad esempio, starà sicuramente fermo per riuscire a recuperare del tutto dall’affaticamento muscolare. Lo stesso, probabilmente, farà Davide Frattesi che era reduce da una botta e da un problema agli addominali. Tra gli altri che potrebbero riposare contro il Torino ci sono Marcus Thuram, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, che contro il Barcellona hanno lasciato il campo sfiniti.

NON SOLO TORINO – Anche nelle prossime partite di campionato bisognerà aspettarsi una gestione particolare e oculata da parte di Inzaghi. L’obiettivo del mister piacentino, infatti, è quello di far rientrare in forma i giocatori e far riposare chi ha giocato troppo nell’ultimo periodo. In questo senso le rotazioni saranno essenziali, perché entro il 31 maggio – il fatidico giorno della finale di Champions League – tutti i suoi uomini dovranno avere la migliore condizione possibile per dare il proprio contibuto.