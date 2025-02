Inter al lavoro dopo la batosta di Firenze: due giocatori a parte – Sky

L’Inter ha lavorato in mattinata dopo la batosta presa a Firenze per opera della Fiorentina. Due giocatori si sono allenati a parte.

AL LAVORO – L’Inter è ritornata subito a lavorare dopo la clamorosa e pesante sconfitta di Firenze contro la Fiorentina per 3-0. La più grande sconfitta dell’era Simone Inzaghi, tant’è che i nerazzurri non perdevano con tre gol di scarto addirittura dal 2019, ossia quando sulla panchina c’era Luciano Spalletti. Questa mattina ad Appiano Gentile, la squadra visto che tra tre giorni si ripeterà lo scontro con la Viola ma stavolta al Meazza di Milano. Per l’Inter due giocatori hanno lavorato a parte: ossia Joaquin Correa e Federico Dimarco. Arriva il punto da parte di Matteo Barzaghi di Sky Sport 24.

Correa e Dimarco a parte a meno tre da Inter-Fiorentina

DIFFERENZIATO – Correa ha lavorato ancora a parte e ad oggi rimane fuori dai convocati di Inter-Fiorentina. Mancano, però, dei giorni prima della partita del Meazza e potrebbe comunque riuscire a strappare una convocazione se sarà ristabilito. Dimarco convive ancora con dei problemi influenzali e quindi per oggi non ha lavora con il gruppo. In vista di lunedì però non dovrebbero esserci altri allarmi. La squadra si presenterà ad Appiano Gentile nuovamente domani.