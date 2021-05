Inter, lavori in corso: in arrivo un annuncio che farà contento Inzaghi – Sky

Inter a lavoro, eccome. Dopo aver convinto Inzaghi a sedersi sulla panchina della squadra campione d’Italia, si pensa al mercato. Come raccolto da Paventi – giornalista di ‘Sky Sport’ -, oggi è il giorno dell’annuncio di un importante rinnovo

FUMATA BIANCA – Non arriverà oggi l’annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter (vedi articolo) ma un altro sì. Nelle prossime ore è previsto l’annuncio di un rinnovo di contratto che farà sicuramente piacere a Inzaghi. Ad anticiparlo è Andrea Paventi, giornalista di ‘Sky Sport” inviato presso gli ambienti nerazzurri. Tutto fa presuppore che si tratti del rinnovo di Alessandro Bastoni, che ieri – attraverso l’agente Tullio Tinti (vedi articolo) – ha trovato l’accordo definitivo per adeguare il proprio contratto con l’Inter. Un profilo senza dubbio fondamentale per la difesa a tre della nuova Inter di Inzaghi. L’annuncio del rinnovo di Bastoni con l’Inter arriverà già nelle prossime ore?