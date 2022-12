L’Inter lavora sui rinnovi di contratto: attesa Skriniar. Altri 2 in agenda − Sky

L’Inter è al lavoro per sistemare il proprio futuro con alcuni giocatori. Oltre al solito capitolo Milan Skriniar, sull’agenda nerazzurra fissati appuntamenti anche con altri due

RINNOVI − Ospite negli studi di Sky Sport 24, Luca Cilli aggiorna sulla situazione rinnovi in casa nerazzurra: «L’Inter sta lavorando per l’estate, da capire la squadra che verrà. Non ha voglia di spendere già a gennaio risorse ingenti ma proverà a rinnovare alcuni contratti. Si attende la risposta di Skriniar. Con D’Ambrosio ci sarà un discorso a gennaio, stesso discorso con Dzeko. L’Inter vorrebbe rinnovargli il contratto perché tiene molto a questi due giocatori, ma alle proprie condizioni».