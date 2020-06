Inter-Lautaro Martinez: vietato distrarsi. Il futuro puÃ² aspettare – GdS

Inter-Lautaro Martinez: vietato distrarsi. Il futuro può aspettare – GdS

L’Inter ha messo le cose in chiaro con Lautaro Martinez: c’è una stagione da completare e il bene del club viene prima di qualunque trattativa. Il calciatore sembra aver recepito, mentre il Barcellona continua a lavorare ai fianchi

PATTI CHIARI – La trattativa con il Barcellona è in una fase di stallo. Il comportamento di Lautaro Martinez finora è stato esemplare: l’Inter apprezza e continua a tenere duro contro gli assalti del club catalano. Adesso però arriva la parte difficile: si torna in campo e tutti gli umori accumulati in questi mesi dovranno trovare la giusta valvola di sfogo. Il ‘Toro’ ha un patto col club nerazzurro: il richiamo della Catalogna è forte, ma c’è un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato e non sono ammessi tentennamenti. Vieppiù che l’offerta del Barcellona non ha ancora toccato le giuste corde di gradimento di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Il club blaugrana ha anche richiesto nuovamente una decurtazione dell’ingaggio ai propri calciatori. La somma di queste varianti genera un totale che Lautaro Martinez non può mettere sotto il tappeto: il presente è qui, con tre competizioni da portare a termine in nerazzurro. Il futuro può ancora attendere.

SPRINT – Il lungo braccio di ferro non ha spostato di un millimetro la posizione dell’Inter. Il club di Steven Zhang non arretra nelle richieste, il Barcellona al momento non sembra in grado di poterle soddisfare. Antonio Conte, che in questi giorni ha potuto confrontarsi vis-à-vis col suo fromboliere argentino, è stato chiaro: se Lionel Messi chiama, nessuno tratterrà Lautaro Martinez. Ma il tutto dovrà avvenire a tempo debito. L’Inter galoppa verso un tour de force che da lunedì prossimo non lascerà attimi di respiro. Oggi e domani il centro sportivo Suning di Appiano Gentile resterà chiuso: un respiro profondo prima della salita. Ieri i nerazzurri hanno anche svolto la prima partita a ranghi completi, 11 contro 11. Non accadeva dal match perso malamente all’Allianz Stadium contro la Juventus.

DOMANI – L’incrocio di fattori non favorisce il dipanarsi di una trattativa che alla lunga potrebbe anche sgonfiarsi. Lautaro Martinez sa che il miglior biglietto da visita per presentarsi a Barcellona è un rush finale col botto, sula falsariga dei mesi di agosto e settembre passati. Serve nuova linfa ad un centravanti che con l’arrivo delle prime voci di mercato (febbraio) sembrava aver perso la bussola. Proprio in quei giorni il club blaugrana lo aveva sedotto con un contratto da capogiro. Ma l’Inter ha tenuto nervi e redini ben saldi. In più, se la trattativa col club blaugrana non dovesse andare in porto, il rinnovo di contratto diventerà una priorità assoluta. Ma tutto andrà fatto a tempo debito. Il presente è già passato e non aspetta nessuno. Del doman, dicevano, non v’è certezza.

