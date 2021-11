Inter, Lautaro Martinez e Skriniar raggiungono un grande traguardo

L’Inter ieri ha trionfato in casa del Venezia per 0-2, conquistando il suo terzo successo di fila tra campionato e Champions League. Con la presenza al Penzo, Lautaro Martinez e Skriniar hanno agguantato un’importante traguardo

TRAGUARDO − Si chiude in bellezza la settimana dell’Inter con tre vittorie di fila contro Napoli, Shakhtar Donetsk e Venezia tra campionato e Champions League. Successi fondamentali per accorciare in Serie A − distacco adesso di un solo punto dal Milan (vedi report) − e per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo ben 10 anni di astinenza. L’Inter ha trionfato al Luigi Penzo grazie alle reti di Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Importante traguardo per il Toro che oltre alla rete messa a referto (settima in campionato) ha raggiunto quota 150 presenze con la maglia nerazzurra tra tutte le competizioni. Stessi numeri anche per Milan Skriniar ma con la grande differenza di averli raggiunti nella sola Serie A (185 in totale).