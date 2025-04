Inter, Lautaro Martinez nel rush finale! Servirà anche riposare

L’Inter si prepara alla semifinale di mercoledì contro il Barcellona. In campo ci sarà Lautaro Martinez che probabilmente sfrutterà la gara di Serie A contro il Verona per rifiatare.

RIPOSO – In vista del finale di stagione, Simone Inzaghi avrà l’arduo compito di gestire le forze di Lautaro Martinez in vista anche dei tanti impegni con le due semifinali di Champions League contro il Barcellona. Il tecnico piacentino, sa bene che dovrà preservare le forze di chi ad Aprile ha fatto gli straordinari. Uno tra questi è appunto il capitano che a causa dell’assenza di Marcus Thuram ha dovuto stringere i denti tra Bayern Monaco, Bologna e Milan oltre alla clamorosa sconfitta contro la Roma. L’argentino intanto sarà ancora una volta titolare contro il Barcellona in attesa del rientro del francese che potrebbe arrivare a partita in corso.

Inter, una pausa per Lautaro Martinez e poi il rush finale

STRAORDINARI – Dopo il Barcellona, Lautaro Martinez riposerà contro l’Hellas Verona a patto che Marcus Thuram potrà rientrare al 100% da titolare. Con la pausa di mezzo, Lautaro Martinez avrà sette giorni per riposarsi ed essere nuovamente in campo contro il Barcellona a San Siro il prossimo sei maggio. Due partite complicate e allo stesso tempo fondamentali per l’Inter vista anche la débâcle tra Serie A e Coppa Italia. Una pausa fondamentale e meritata per l’argentino che poi avrà gli ultimi tre impegni in campionato contro Torino, Lazio e Como ed eventualmente la finale di Monaco.