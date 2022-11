Inter, il last dance dell’anno solare tanto in anticipo ma i precedenti aiutano!

L’Inter domani giocherà contro l’Atalanta la sua ultima gara ufficiale del 2022. Rispetto agli anni passati, l’ultima dell’anno solare arriva in anticipo. I precedenti sorridono

LAST DANCE − Inter, l’ultima e poi arrivederci al 2023. I nerazzurri si preparano al match contro l’Atalanta per chiudere al meglio questo 2022 turbolento. L’inizio di campionato non è stato eccellente, diversa invece la situazione in Europa con la grande qualificazione agli ottavi. La squadra di Simone Inzaghi, dunque, si appresta domani a Bergamo alla sua ultima gara ufficiale. Rispetto agli anni passati, la partita di fine anno solare arriverà con diverse settimane di anticipo. Il Mondiale in Qatar ha rivoluzionato il calendario anticipando dunque il last dance al 13 novembre. Al Gewiss Stadium sarà scontro diretto, l’ennesimo di questa prima parte di campionato. Bisogna sicuramente raddrizzare la rotta poiché nei quattro precedenti (Lazio, Milan, Roma e Juventus) le cose non sono andate per il verso giusto.

TREND POSITIVO − C’è un dato che fa sorridere l’Inter. Considerando le ultime due stagioni, l’ultima gara dell’anno solare ha portato sempre bene ai colori interisti. Sia nell’anno dello Scudetto che lo scorso anno, l’Inter ha sempre chiuso con una vittoria. Due anni fa a Verona sul campo dell’Hellas per 1-2 (Skriniar e Lautaro Martinez) e l’anno scorso in casa al Meazza contro il Torino per 1-0 (Dumfries). La speranza è che questo trend continui al meglio. Ai nerazzurri serve necessariamente la vittoria poiché ad oggi i punti di distanza dal Napoli capolista sono ridiventati 14.