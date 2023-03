Inter, la Juventus e il vizio della mano non punito. Due episodi

L’Inter ha perso in due settimane per due volte contro la Juventus, sia con la squadra maschile che con quella femminile. La società non sarà di certo contenta, soprattutto delle decisioni che gli arbitri hanno preso in queste occasioni.

VIZIO – Dopo una settimana dai tocchi di braccio di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic nell’azione del gol decisivo della Juventus contro l’Inter, ci si ritrova ancora una volta a parlare di un torto arbitrale. Il club meneghino subisce l’ennesima ingiustizia in una sfida con i bianconeri, stavolta le vittime sono le giocatrici dell’Inter Women. La rete del momentaneo 1-0 di Linda Sembrant è arrivata su un tocco netto di braccio della calciatrice prima di depositare in porta. Gli arbitri sembrano non essere attenti a ciò che accade in campo, la favola delle immagini assenti non convince. In Serie A Femminile manca il Var, quindi una giustificazione ci potrebbe essere, ma in quella maschile il supporto tecnologico dovrebbe aiutare. Gli anni passano, gli episodi e il vizio della mano resta in casa Juventus.