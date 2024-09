Inter, la Champions League si avvicina: due date da segnare in rosso!

L’Inter dopo la sosta affronterà il Monza, domenica 15 settembre alle ore 20.45 all’U-Power Stadium mentre il 18 settembre, alle 21, torna il grande palcoscenico della Champions League con la sfida in casa del Manchester City. Intanto il club nerazzurro ricorda ai tifosi la scadenza per acquistare il Champions Pack con una nuova data da segnare in rosso

TOUR DE FORCE – L’Inter di Simone Inzaghi dopo la sosta è attesa da partite importanti e prestigiose tra campionato e Champions League. In Serie A tocca prima al Monza di Alessandro Nesta all’U-Power Stadium e in seguito (domenica 22 settembre alle 20.45) al Milan nel primo derby stagionale. In mezzo, mercoledì 18 settembre, l’esordio non semplice in Champions League in casa del Manchester City di Pep Guardiola.

Inter, dopo il Monza l’esordio in Champions League: il club nerazzurro avvisa i tifosi

DATA ULTIMA – L’Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ricorda ai tifosi la data ultima per l’acquisto del Champions Pack per tutte e quattro le gare che verranno disputate in casa: la vendita si concluderà infatti tra due giorni, domenica 8 settembre alle ore 23.59. Le avversarie dell’Inter, oltre al già citato Manchester City, saranno Lipsia, Arsenal, Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco, Sparta Praga.

APPUNTAMENTI – Le quattro sfide che andranno in scena a San Siro sono quelle contro Stella Rossa (martedì 1 ottobre), Arsenal (mercoledì 6 novembre), Lipsia (martedì 26 novembre) e Monaco (mercoledì 29 gennaio). L’Inter fissa un’altra data da segnare in rosso sul calendario: da lunedì 9 settembre alle ore 12:00 prenderà il via la vendita dei biglietti per Inter-Stella Rossa, prima sfida europea in casa.