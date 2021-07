Inter-Juventus, Supercoppa Italiana: assegnati i diritti TV per la sfida – CdS

Durante l’Assemblea della Lega Serie A di oggi (vedi articolo), non è stata solo assegnata la Coppa Italia (vedi articolo), ma anche la Supercoppa Italiana – sfida Inter-Juventus – a ‘Mediaset’. A riportarlo è l’edizione online del “Corriere dello Sport”.

EN PLEIN – Non solo la Coppa Italia a ‘Mediaset’. Stando alle notizie che filtrano dal “Corriere dello Sport”, infatti, anche Inter-Juventus, sfida di Supercoppa Italiana, è stata assegnata alla stessa emittente. Superata dunque la concorrenza della “Rai” – che manterrà in ogni caso i diritti radiofonici della competizione – grazie a un’offerta di 48,2 milioni di euro a stagione per il prossimo triennio.

Fonte: Corriere dello Sport