Inter-Juventus, il punto sugli infortunati: tra dubbi e certezze – SM

Inter-Juventus sarà la nona partita di questa Serie A per la compagine meneghina. I nerazzurri arriveranno all’incontro con vari dubbi riguardo la presenza o meno di alcuni dei suoi calciatori più importanti.

LA SITUAZIONE – L’Inter fronteggerà la Juventus nella giornata di domenica 27 ottobre alle ore 20:45. Per l’occasione, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi vorrà presentare la miglior squadra possibile per provare a vincere il terzo confronto diretto di questo inizio di stagione dopo il 4-0 conseguito contro l’Atalanta e l’1-0 dell’Olimpico contro la Roma. Nello specifico, il piacentino vorrà poter disporre di quei calciatori che, nel giro di una sola settimana, hanno dovuto convivere con problemi fisici che ne hanno complicato la partecipazione allo scontro diretto con i bianconeri.

Inter-Juventus, le incognite di Inzaghi sul fronte dei recuperi

UNA CERTEZZA – Piotr Zielinski è quello che sta meglio tra i vari calciatori apparsi acciaccati dopo gli impegni con le Nazionali o con l’Inter. Il polacco potrebbe addirittura essere convocato per la sfida di Champions League contro lo Young Boys, ma l’impressione è che la società nerazzurra intenda cautelarlo in vista dello scontro con la Juventus. Come riferito da Sport Mediaset, più difficile è l’ipotesi che Kristjan Asllani sia arruolabile per Berna. L’obiettivo è averlo meglio per il match con i bianconeri. Il medesimo auspicio emerge per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, i cui esami strumentali hanno ravvisato un’elongazione che ne pone in dubbio la presenza contro la Juventus.

ALTRO PROBLEMA – Alle difficoltà evidenti riscontrabili a centrocampo, nella giornata di ieri, si è aggiunta quella relativa al difensore Francesco Acerbi. Il calciatore si è fermato nel corso della gara contro la Roma a causa di un indurimento del flessore. La speranza è che l’italiano si sia fermato in tempo, come da lui riferito a Inzaghi alla sua uscita dal campo, per poter esserci contro la Juventus.