Inter-Juventus, multa per entrambe le società! Niente per Allegri

Il Giudice Sportivo ha deciso di multare Inter e Juventus in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia, per violazione delle normativa, introducendo nell’impianto sportivo e utilizzato materiale pirotecnico di vario genere. Niente da fare, invece, per Massimiliano Allegri.

MULTA PER ENTRAMBE – “Ammenda di €8.000,00 alla società JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria tre bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 6.000,00 alla società INTERNAZIOANALE per avere suoi sostenitori, al 49′ del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

NESSUNA SANZIONE – Nessuna indicazione e dunque nessun provvedimento per quanto riguarda Massimiliano Allegri e le frasi urlate contro l’Inter (e la dirigenza) al termine della partita dirigendosi negli spogliatoi (vedi QUI).