Inter e Juventus la lotta continua! Il gruppo è la vera forza − CdS

Continua lo spalla a spalla di Inter e Juventus in vetta al campionato. Due squadre diverse, due filosofie differenti, ma con uno spirito comune: la forza del gruppo.

DUELLO − Inter e Juventus distano in classifica appena due lunghezze. I nerazzurri, primi della classe, si difendono attaccando creando palle gol a gogo; i bianconeri, secondi, attaccano difendendo. Due filosofie diverse professate da due condottieri come Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Stesso modulo, il 3-5-2, e analogo spirito: la forza del gruppo. Inter e Juventus volano in campionato e nell’ultimo turno hanno già scavato un solco tra loro e le altre. Basti pensare che il Milan terzo, dopo il KO di Bergamo, è finito a meno 7 dai bianconeri e a meno nove dai cugini. Sarà lotta serrata fino alla fine. L’Inter ha il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, si diverte in campo e fa divertire; la Juventus ha la stessa difesa granitica e se segna è finita per gli avversari. La variabile diventa il calendario. Più folto e intasato quello della banda di Inzaghi, che a gennaio avrà anche la Supercoppa; gli ‘Allegriani’ hanno la possibilità di giocare una volta a settimana. Fondamentale per l’Inter passare il girone da prima in Champions League per evitare un ottavo rischioso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno