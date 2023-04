Inter-Juventus, le probabili formazioni. Difesa a 4 per Allegri? – SI

Quest’oggi 26 aprile si giocherà la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, queste sono le probabili formazioni secondo quanto viene riferito da Sportitalia.

SCELTE – Potrebbero arrivare delle sorprese in casa Juventus per la formazione di Massimiliano Allegri. Le assenze portano in una sola via secondo Sportitalia: la difesa a quattro. In porta torna Mattia Perin, davanti a lui Alex Sandro, Bremer, Danilo e Mattia De Sciglio. I bianconeri dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3, a differenza di Simone Inzaghi che rimarrà con il suo solito modulo. Gli unici due dubbi per l’Inter riguardano la regia, dove dovrebbe partire dalla panchina Marcelo Brozovic, e l’attacco con Edin Dzeko favorito su Romelu Lukaku.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Milik, Chiesa.