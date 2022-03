Da Inter-Juventus a… Juventus-Inter: Derby d’Italia ancora come crocevia

Juventus-Inter si avvicina. È arrivato il tempo delle analisi e dei ragionamenti, come all’andata sarà una gara fondamentale per l’Inter in chiave ripresa e Scudetto

TERZA PUNTATA − Passeranno esattamente 21 giornate (per l’Inter 20) da Inter-Juventus del 24 ottobre. Tra sette giorni, infatti, sarà nuovamente Juventus-Inter per la terza volta in questa stagione, la seconda nel 2022 (Supercoppa Italiana docet). E chissà ad una quarta e ultima puntata… Da quell’Inter-Juventus di inizio stagione, parecchie cose sono cambiate in casa nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi ha trovato la vetta della classifica, ottenendo un ruolino di marcia impressionante tra novembre e gennaio con ben 13 risultati utili consecutivi in campionato (11 vittorie e due pareggi).

CROCEVIA − Juventus, come un nesso inestricabile. Il Derby d’Italia, al momento in questa stagione, può essere definito una sorta di crocevia per l’Inter. All’andata, i nerazzurri pareggiando la gara per 1-1 hanno iniziato a costruire quella straordinaria cavalcata citata poc’anzi. Era un’Inter in rampa di lancio, capace prima di fare filotto e poi prendersi il titolo di campione d’inverno. Un’Inter si in procinto di sbocciare ma al contempo asfissiata da una grandissima pressione. I nerazzurri erano reduci dall’1-3 subito in casa della Lazio e le rivali Milan e Napoli erano lontane sette lunghezze. Situazione non identica a quella attuale ma molto somigliante. Anche quest’Inter corre ad un ritmo piuttosto claudicante (sette punti in sette partite) e il primo posto dista sei punti. Dunque, il Derby d’Italia può valere nuovamente come una scossa. Scossa, a questo punto decisiva, per risalire dalle macerie e riprendere l’insperata corsa verso la seconda stella.