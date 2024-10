Inter-Juventus, Inzaghi risponde con la qualità: che trio in mezzo!

Alla fisicità della Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi proverà a rispondere con la qualità. Zielinski candidato per una maglia dal 1′.

QUALITÀ – Alla fisicità del centrocampo della Juventus, Simone Inzaghi proverà a rispondere con la qualità di quello dell’Inter. Dalla rifinitura di oggi, infatti, arrivano grosse novità per quanto riguarda il centrocampo nerazzurro. Piotr Zielinski è favorito sia su Kristjan Asllani che su Nicolò Barella per prendere il posto di Hakan Calhanoglu in regia. Il polacco, rientrato mercoledì a Berna dopo l’infortunio rimediato in Nazionale che lo aveva precluso dalla trasferta di Roma, è sulla corsia di sorpasso e si candida per il ruolo da vice Calha. Inzaghi risponde dunque con la qualità: sì, perché il centrocampo formato da Barella, Zielinski e Mkhitaryan, domani alle 18 a San Siro, ne avrà in abbondanza.

Con Zielinski in regia, alla Juventus Inzaghi e l’Inter rispondono con la qualità!

TRIO – Zielinski, nella mente di Inzaghi, dovrà essere il vertice basso alla Calhanoglu. Ovviamente le geometrie e i tempi di gioco non saranno quelli del regista turco, ma dal punto di vista tecnico Zielinski non è certo secondo a nessuno. Per la prima volta giocherebbe in questa posizione da quando veste la maglia dell’Inter. A supporto appunto la corsa e la tecnica di Nicolò Barella, che dunque ritornerebbe nel suo ruolo di centro-destra, e l’esperienza di Henrikh Mkhitaryan, intoccabile sul centro-sinistra del campo. Di fronte, a meno di sorprese, se la vedranno contro Weston McKennie e Manuel Locatelli.

NUMERI 10 – Il trio Barella, Zielinski e Mkhitaryan sarà chiamato a disputare una grande partita, anche perché dovrà fare da frangiflutti contro il trio offensivo bianconero, che dovrebbe ricollocare Francisco Conceicao sulla corsia di destra. Non è da escludere che durante il corso della partita i tre centrocampisti dell’Inter possano inter-scambiarsi nel ruolo di vertice basso. D’altronde, l’Inter potrà veramente contare su tre numeri 10. Insomma, la qualità non mancherà.